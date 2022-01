"Quirinale? È ancora troppo presto per fare nomi, chi parla di candidature adesso gioca politicamente per bruciarle. Io penso che questo Paese sia pronto per avere una figura femminile al Colle, ci sono tantissime personalità e altrettanti profili di grande levatura istituzionale".

Lo ha detto oggi al Corriere della Sera il Ministro delle Politiche Agricole ed esponente del Movimento 5 Stelle, Stefano Patuanelli.

"Penso che i gruppi parlamentari - spiega Patuanelli - stiano semplicemente attendendo, come tutti del resto, che la partita del Quirinale, se vogliamo chiamarla così, entri nel vivo. Mi è dispiaciuto leggere che per alcuni proporre una donna al Quirinale equivalga a dire "non ci sono più le mezze stagioni". Una figura femminile presidente della Repubblica farebbe fare un salto culturale all'Italia perché una questione di genere, anche in politica, c'è ed è inutile negarlo" ha sottolineato il ministro.