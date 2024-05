“Il conferimento a Marina Berlusconi del titolo di Cavaliere del Lavoro premia le straordinarie capacità di un'imprenditrice e manager alla guida del maggior gruppo editoriale del nostro Paese, punto di riferimento essenziale per la cultura italiana. Si tratta di un riconoscimento meritatissimo, e al tempo stesso di un atto di continuità simbolica emozionante e commovente con la grandissima figura di Silvio Berlusconi, per tanti il "cavaliere" per antonomasia. Dal Cielo oggi il Presidente Berlusconi avrà una ragione in più per essere orgoglioso di sua figlia”. Così l’On. Andrea Orsini, capogruppo di Forza Italia in Commissione esteri.