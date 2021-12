“Draghi ha preso l'impegno di arrivare a fine legislatura e affrontare i due nodi che logorano l'Italia: campagna vaccinale e ripresa economica. Non lo tirerei per la giacca per partigianeria politica e lo lascerei lavorare”. Così Riccardo Nencini, senatore del Psi e presidente della commissione Cultura di Palazzo Madama, ai microfoni di Studio24 su Rainews24.