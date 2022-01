“Il Presidente della Repubblica che andremo ad eleggere deve essere una figura non solo autorevole, ma convintamente europeista e garante dell’unità nazionale. Tutte le forze politiche devono individuare una personalità che non raggiunga solo i 505 voti auspicati, ma venga sostenuta da una larga maggioranza”.

Così il deputato di Italia Viva Mattia Mor intervenendo a Skytg24

“La condivisione - sottolinea- è fondamentale anche per la stabilità del Governo. Il 2022 sarà un anno fondamentale per il Paese e le priorità oggi si chiamano rilancio dell’economia, lotta alla pandemia, crisi internazionali. Scegliere il Capo dello Stato in tempi brevi senza lacerazioni e spaccature significa lavorare per il bene degli italiani”.