“Io mi limito a ricordare che il Pd dall'inizio ha chiesto un candidato istituzionale e super partes, ha dato la disponibilità al c.destra per un incontro o un 'conclave', non ottenendo risposta. L'unica risposta è venuta dal vertice del c.destra di stamattina, che ha certificato l'impotenza, la divisione e la paralisi di una coalizione che siautorappresenta come granitica ma che in realtà è profondamente lacerata. Anche il gesto dell'astensione da parte dei grandi elettori del c.destra è una dichiarazione di impotenza”. Così a Rai Radio1, ospite dello Speciale "Il tredicesimo presidente. Il voto per il Quirinale minuto per minuto", Antonio Misiani, senatore del Partito Democratico. Si o no a due votazioni al giorno? “Si – ha detto a Rai Radio1 Misiani -, è necessario stringere i tempi”.