Giorgia Meloni, questa sera ospite a 'Non è l'Arena su La7', è tornata a parlare della vicenda Quirinale a partire dalla candidatura di Silvio Berlusconi. "Ero d'accordo su candidatura di Silvio Berlusconi. Il centrodestra aveva il diritto di candidare una figura rappresentativa del centrodestra". Sulla rielezione di Sergio Mattarella la Meloni auspica: "Spero e voglio credere che questo settennato possa essere diverso da quello passato".

Quanto al discorso del Capo dello Stato durante il giuramento: "Ho condiviso alcuni passaggi del discorso del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che è stato in piena discontinuità con il presidente precedente. Ha parlato di combattere le disuguaglianze che con questo governo sono aumentate per esempio con le distinzioni tra i bambini vaccinati e non vaccinati", conclude.