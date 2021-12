Secondo Clemente Mastella i favoriti per la corsa al Quirinale sono “Berlusconi, Gentiloni e Casini”. L’ex ministro spiega: “Gentiloni è il candidato di Renzi, e quest'ultimo ha già dimostrato ampiamente di saper ottenere in parlamento quello che vuole. Casini? Eletto nel centrosinistra pur essendo convintamente de e con ottimi agganci nel centrodestra. Identikit perfetto”.

E Berlusconi? “Questo dialogo serrato tra Giorgia Meloni ed Enrico Letta – dice Mastella al Giornale - non può portare niente di buono per il Cavaliere. Non sono sicuro che nel centrodestra tutti abbiano la stessa voglia di far proseguire la legislatura fino alla sua scadenza naturale. E la Meloni ha da sempre considerato Draghi un ottimo candidato al Quirinale proprio in funzione di poter tornare presto al voto”.