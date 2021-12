"Tavolo tutti insieme per il Quirinale? Il tavolo o comunque un confronto costante dei leader e a seguire dei gruppi parlamentari è sicuramente un buon viatico. La frammentazione esistente in questa fine di legislatura è evidente a tutti, va arginata proprio attraverso il dialogo e l’informazione. Non possiamo permetterci passi falsi in un Paese che è ancora alle prese con l’emergenza pandemica".

Lo ha detto oggi al Corriere della Sera, il senatore dem Andrea Marcucci.

"Per la prima volta, dopo tanti anni, centrodestra e centrosinistra si equivalgono dal punto di vista numerico. Ne consegue che chi ha una forte appartenenza partitica ha meno chance. E l’unica password risolutiva di questa sfida sarà: insieme" spiega Marcucci, che su Draghi dice: "E' certamente il collante perfetto di questa maggioranza ma non è tanto questo è il punto. Faccio mie le preoccupazioni espresse recentemente dal Financial Times: credo che per il bene dell’Italia, per l’attuazione del Pnrr, Draghi sia molto più utile, quasi essenziale a Palazzo Chigi".