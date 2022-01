“Se a Conte non va bene la rosa dei nostri nomi, il prossimo glielo cerchiamo su Marte. Il centrodestra ha dimostrato di saper individuare personalità che, dopo tanti presidenti di sinistra, possano rappresentare tutti gli italiani: Nordio, Moratti, Pera sono profili autorevolissimi. Il nostro obiettivo è eleggere un buon Presidente della Repubblica, per altri è rimanere il più possibile al governo. Speriamo che la prossima volta gli elettori possano scegliere direttamente il Capo dello Stato, affinché i cittadini non debbano assistere più a questo teatrino”. Lo ha detto intervenendo allo speciale del Tg2 il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. “Renzi dice che manca una regia politica? Lui è il re degli intrighi e quello che avviene alla luce del sole non gli piace. A noi, invece, piace dimostrare agli italiani lealtà e coerenza”, aggiunge. “Se avessimo preferito Draghi avremmo votato la fiducia al suo governo. La sua collocazione non è nemmeno alla guida dell’esecutivo, non tanto per lui ma per la maggioranza che lo compone. Come fanno a governare insieme forze politiche che non si riconoscono a vicenda?”, ha concluso Lollobrigida.