La conferma di Mattarella al Quirinale "sarebbe la soluzione migliore". A ribadirlo è Enrico Letta a 'Dimartedì', in onda questa sera su La7. "Per me è stato un punto di riferimento valoriale, culturale, politico da quando ero ragazzo". "Ho talmente rispetto per il presidente Mattarella che non credo sia giusto adoperare parole non rispettose nei confronti della sua volontà, che ha manifestato più volte", precisa il segretario del Pd. Sulla candidatura di Silvio Berlusconi è stato chiaro: "La vedo difficile".