“Penso che Berlusconi smentirà quelle parole, sono frasi riportate. Se fossero state effettivamente dette sarebbero molto gravi. Anche la tempistica è profondamente sbagliata”. Lo ha detto Enrico Letta, segretario del Pd, all Stampa.

“Berlusconi - insiste il leader dem - è un capo partito, è divisivo lui come sono divisivo io, come lo è Salvini, Conte... Ogni capo di un partito è divisivo per definizione. Credo che presidente della Repubblica come è sempre stato debba essere una figura istituzionale, non un capo partito”.