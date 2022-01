“Come avevo auspicato in questi giorni concitati oggi ha vinto il buon senso, la responsabilità e il senso del dovere verso il Paese e gli italiani, ai quali, da domani, torneremo ad indirizzare tutte le energie per risolvere i problemi reali: lavoro, caro bollette, tasse, sostegno alle famiglie e alle imprese". Così il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del Coordinamento di presidenza del partito azzurro. "Il Parlamento è sovrano - aggiunge - e sono certo che la stragrande maggioranza dei parlamentari tra poche ore voterà con convinzione per il Mattarella bis.

Del resto il presidente Berlusconi, declinando l’invito del centro destra a candidarsi, aveva fatto un passo avanti verso l’unità del Paese e come ha affermato oggi “l’unità si può trovare solo intorno alla figura del presidente Sergio Mattarella”.

I partiti e le coalizioni ne escono con un pareggio e l’Italia ne esce vincitrice perché, con il Mattarella bis e con Draghi al Governo, proseguiremo all’insegna della stabilità, della credibilità e del buon governo, nell’interesse del Paese e degli italiani".