Al presidente Mattarella ho dichiarato che "le regioni in questo momento chiedono stabilita' anche per le emergenze economiche che si presentano e quindi serve l'unità delle istituzioni. Inoltre ho voluto rappresentare al presidente la voglia di collaborare delle regioni che hanno vissuto sulle loro spalle il dramma della pandemia. Al presidente inoltre essendo garante dell'unità nazionale e dell'unità fra le istituzioni ho voluto portare il nostro ringraziamento e ribadire la nostra totale collaborazione per far sì che il paese possa camminare a testa alta e guardare al futuro con ottimismo e capacità di reazione come abbiamo dimostrato in questi anni". Così il presidente della Conferenza delle Regioni e del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga in un video distribuito dal suo ufficio stampa.