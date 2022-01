"Anche oggi le forze di maggioranza non sembrano in grado di convergere su una proposta unitaria per la Presidenza della Repubblica, esponendo le istituzioni a uno stallo pericoloso e uno spettacolo che diventa ogni giorno che passa meno comprensibile al Paese. Prendiamo atto che il Centrodestra ha deciso di esporre la seconda carica dello Stato alla prova di forza di un voto di parte, una scelta che reputiamo fortemente sbagliata nel metodo e nel merito. Noi confermiamo il voto a Marta Cartabia, una personalita' autorevole, competente e non direttamente riconducibile ad alcuno schieramento, e torniamo a proporlo alle altre forze di maggioranza che fin qui hanno scelto di non avanzare candidature". E' quanto si legge in una nota di Piu' Europa e Azione, diffusa al termine della riunione dei grandi elettori della federazione LibDem.