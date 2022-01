"C'è un appello da parte dei presidenti delle Regioni alle forze politiche perché facciano uno sforzo rapido, anche perché noi presidenti siamo tutti qui mentre abbiamo una pandemia da fronteggiare. Bisogna accelerare al massimo". Lo ha detto il governatore della Puglia, Michele Emiliano, arrivando alla Camera per la terza votazione per il Quirinale. "Era prevedibile che ci sarebbe stata una difficoltà, aggravata dal fatto che il governo in carica è di particolare importanza per il Paese, la Ue, le alleanze internazionali -ha osservato -. Nel momento in cui la persona più autorevole che abbiamo è Draghi, e il passaggio da premier a presidente della Repubblica è complesso anche dal punto di vista costituzionale, si sta cercando una personalità che tenga insieme l'attuale maggioranza di governo. Se l'elezione del presidente della Repubblica avvenisse con una maggioranza diversa da quella di governo un minuto dopo avremo problemi gravi".