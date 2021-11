Silvio Berlusconi non è il nome "del M5s con tutto il rispetto per il leader di Forza Italia" per la presidenza della Repubblica. Lo precisa ancora una volta Giuseppe Conte intervistato a Dimartedì in onda questa sera su La7. Il leader del M5s ribadisce anche che il suo partito "come forza di maggioranza relativa sarà protagonista inevitabilmente nella partita", aggiungendo che "in realtà l'identikit è già tracciato quando dico che deve avere un alto profilo morale e rappresentativo quanto più ampiamente possibile dello schieramento di forza costituzionali che sono in Parlamento. Si parte con questo obiettivo e poi dovremo misurarci con la personalità concreta". Sul candidato al Quirinale, continua l'ex premier, "è prematuro, ora approviamo la legge di bilancio e poi ci confronteremo con tutti i leader". Per quanto riguarda la nomina di Draghi Conte è stato chiaro: "Draghi ha le caratteristiche ma stiamo parlando dell'attuale presidente del Consiglio impegno in un'azione di governo complessa".