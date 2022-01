“Rampelli faccia opposizione restando nel senso del contegno: noi abbiamo dimostrato coerenza, lealtà e correttezza. Non siamo del tutto certi si possa dire lo stesso degli altri. Non accettiamo lezioni da chi utilizza i figli altrui per attaccare, oltrepassando il decoro. Tra l’altro, ricordiamo al vice presidente della Camera che è stato eletto grazie alla Lega. Noi abbiamo dimostrato senso di lealtà e appartenenza, parole assenti nel vocabolario di personaggi che non rimarranno di certo nella storia”.

Lo dichiara il senatore della Lega Stefano Candiani.