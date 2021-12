“Se si creassero le condizioni politiche” Italia Viva voterebbe Draghi presidente della Repubblica. Lo afferma Maria Elena Boschi, capogruppo alla Camera di IV, al Messaggero.

“Ma il tema - sottolinea l'ex ministra - non è solo chi va al Quirinale ma anche e soprattutto chi sta al Governo. Rischiamo di perdere i soldi europei, abbiamo rallentato sulle terze dosi per colpa del ministro Speranza, siamo arrivati lunghi sulla legge di bilancio”, accusa.

A elezioni, comunque, non si andrà perché “da sempre - spiega la parlamentare toscana - maggioranza parlamentare e maggioranza presidenziale sono due aggregazioni diverse, non necessariamente convergenti. Se si va al voto è per Letta, Meloni, Conte”, aggiunge.

Italia Viva voterebbe anche un nome proposto dal centrodestra perché “il problema non è la provenienza della proposta, se di destra o di sinistra. Ma la qualità della persona. l'orizzonte europeista e atlantico, la capacità di essere davvero il garante di tutti”.