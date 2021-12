Quirinale? "Finchè è in campo questa cosa di Berlusconi, la discussione è congelata e restando congelata è come il calcio ad agosto: chiacchiere e fantacalcio. Tutti i gol che si fanno in queste ore hanno un peso relativo".

Taglia corto all'Adnkronos il deputato dem e membro della segreteria Letta, Enrico Borghi.

"Bisogna definire il quadro politico, dal quadro politico discende il metodo e quindi si arriva ai nomi. Non bisogna fare il contrario, altrimenti si rischia di bruciarli i nomi" aggiunge e conclude.