"A me non disturba se Berlusconi si candida. Mi disturbano molto di più le ombre cinesi che si muovono in questo Paese. È come se candidarsi al Quirinale fosse infamante e allora tutto avviene in segreto nei corridoi e nei conciliaboli". Lo dichiarata Emma Bonino, senatrice di +Europa, in collegamento con 'Cartabianca' in onda questa sera su Rai3.

Sulla candidatura di una figura femminile al Quirinale: "L’appello per una donna al Quirinale? È stato mal formulato. Il problema non è voglio una donna, ma voglio una persona competente, poi se è una donna è anche meglio". E aggiunge: "Dire “vogliamo una donna a prescindere” non mi ha mai convinto. Oggi è al Parlamento Europeo hanno eletto una donna antiabortista, anti unioni civili, antigay, contro gli immigrati".