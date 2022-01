"Noi non accettiamo né veti né pregiudiziali. I nostri nomi li abbiamo fatti. Nessuno di noi ha il potere di eleggere il presidente della Repubblica da solo, ma abbiamo qualche voto in più. Noi faremo la nostra parte. E' arrivato il momento". Così, arrivando a Montecitorio per la terza votazione del Capo dello Stato, la capogruppo di Forza Italia al Senato, Annamaria Bernini.