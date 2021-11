"Non è la prima volta che il ministro per i Rapporti con il Parlamento, D'Incà, tenta di impartire lezioni avventurandosi in ambiti che non gli appartengono. Spiace che queste inopportune intemerate giungano proprio da chi, per il ruolo ricoperto, dovrebbe mantenere equidistanza rappresentando tutti i gruppi parlamentari. Gli esami il Presidente Berlusconi li ha superati tutti brillantemente e la giuria è stata sempre il popolo".



Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini.