Berlusconi a caccia di adesioni per avere i voti necessari per la corsa al Quirinale e coronare così il sogno di diventare capo dello Stato. Il Cavaliere avrebbe messo nel mirino i parlamentari di Coraggio Italia, la formazione fondata da Toti e Brugnaro.

Gaetano Quagliariello, vice presidente di Coraggio Italia, ha parlato dell’argomento al Fatto Quotidiano: “Prenderci 2 o 3 parlamentari e indispettirne 30 è una cosa politicamente stupida, perché finisce che nessuno lo vota”. Secondo l’ex Pdl “Berlusconi dovrebbe diventare il candidato dell’area di Governo. Come direbbe De Gaulle: Vasto programma”. Quagliarello assicura comunque che Draghi ”è la prima candidatura” per il Quirinale “anche se non l’unica”.