“Oggi è una giornata di astensione nel c.destra, per evitare che ci sia una dispersione del voto o traviare e inficiare la trattativa in corso tra i vari partii. Occorre trovare una sintesi su uno dei molti nomi che girano, mi auguro che entro sera si trovi. Questo è l'appello che mi sento di fare da presidente di Regione e da piccolo partito”. Così a Rai Radio1, ospite dello Speciale "Il tredicesimo presidente. Il voto per il Quirinale minuto per minuto", il governatore della Liguria e cofondatore di Coraggio Italia, Giovanni Toti.