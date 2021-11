Elisabetta Trenta, ex ministro della Difesa nel governo Conte 1, non è stata diffamata dai giornalisti e direttori dei quotidiani Secolo, Libero, Giornale e Dagospia. Questa è la decisione presa dal gip romano Paola Della Monica, che così ha disposto l’archiviazione del procedimento nato appunto da una querela presentata dall'esponente 5Stelle contro i direttori delle relative testate: Francesco Storace, Silvio Leoni, Alessandro Sallusti, Luca Fazzo, Roberto D’Agostino e Pietro Senaldi. Il gip ha sottolineato infatti che "la mancata assunzione di Elisabetta Trenta all’Aise, per non aver superato il test psico-attitudinale è un dato di cronaca rispondente al vero".

Il fatto

L'episodio presunto risale a un articolo pubblicato da il Giornale il 16 novembre 2019 in riferimento al mancato superamento delle selezioni per entrare a far parte del Servizio d’intelligence estera (Aise). Pezzo poi ripreso dagli altri quotidiani imputati. Ciò ha fatto scattare un procedimento reale per reato di diffamazione nonché rivelazione di segreto d’ufficio e di segreto professionale.