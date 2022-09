"Putin voleva sostituire Zelensky con 'un governo di persone perbene'. L'imbarazzo ad ascoltare un ex presidente del Consiglio italiano giustificare l'aggressione russa in Ucraina. Anche su questo si vota il 25 settembre". Lo scrive la responsabile Esteri del Pd e candidata in Lombardia, Lia Quartapelle.