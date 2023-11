"Oggi è il 26 novembre, il giorno dopo quello in cui sono state spese parole per le donne e la parità. Non vorrei che passasse sotto silenzio che il governo, incapace di spendere i soldi del PNRR, ha tagliato 100mila posti dei nidi. La distanza tra le parole i fatti della destra". Così la deputata del Partito Democratico, Lia Quartapelle.