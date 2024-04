"Se la legalità non è materia di chiacchiericcio, Gubitosa racconti le cose come stanno. Magari Conte non era presidente del partito ma non era certamente un signor nessuno nel M5S visto che era presidente del consiglio nel 2019 quando De Vito venne arrestato". Così Lia Quartapelle replica al Vicepresidente del Movimento 5 Stelle, Michele Gubitosa.