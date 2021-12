La revisione delle misure relative alla quarantena sarà discussa dal Comitato Tecnico scientifico che il Governo ha convocato per mercoledì 29 dicembre. Al centro del dibattito l'ipotesi di ridurre la quarantena per i vaccinati con terza dose entrati in contatto con persone positive. Le regole vigenti dispongono la quarantena sia per chi viene a contatto con un positivo sia per i soggetti sottoposti al booster.

Proprio di questo ha parlato Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza, durante la visita in un hub vaccinale pediatrico di Torino: "La riflessione sul numero di persone in quarantena l'abbiamo fatta questa mattina col ministro Speranza. Gli scienziati stanno studiando con l'Istituto Superiore di Sanità".