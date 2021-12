"E' ormai illusorio pensare di riuscire a tracciare ogni contatto. Inutile la corsa al tampone, se non per i sintomatici. E sarebbe ora di dirottare altro personale sanitario sui vaccini, per non disperdere le forze. In sintesi, sarebbe assurdo affrontare l’emergenza come un anno fa. Quando erano appena arrivati i vaccini e c’era una variante diversa. Serve capacità e rapidità nel riadattare la macchina".

Lo ha detto oggi su La Repubblica Massimiliano Fedriga, Presidente della regione Friuli-Venezia Giulia e Presidente della Conferenza delle Regioni.

"Sembra che la variante Omicron abbassi nettamente il rischio di malattia grave per chi è immunizzato - dice Fedriga. Per questo ritengo corretto ridurre il periodo di isolamento per i contatti stretti dei positivi. Negli Stati Uniti questo termine, per chi ha fatto anche il booster, è stato anzi azzerato. Se gli scienziati fossero d’accordo, sarei felice si facesse anche in Italia" conclude.