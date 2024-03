Si è tenuta oggi presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica la riunione con le Regioni del bacino padano sulla qualità dell’aria: presenti il Ministro Gilberto Pichetto, il viceministro Vannia Gava, la vicepresidente della Regione Emilia-Romagna Irene Priolo, l’assessore all’Ambiente della Regione Lombardia Giorgio Maione, l’assessore all’Ambiente della Regione Veneto Gianpaolo Bottacin, i funzionari della Regione Piemonte e di tutte le altre Regioni.

L’incontro ha avuto come oggetto la ricerca di una linea condivisa sulle misure da individuare ai fini del rispetto dei limiti di particolato (pm10) e biossido di azoto (No2) consentiti dalla normativa europea.

Si è deciso di condividere insieme una nota comune da inviare alla Commissione europea in risposta alla messa in mora a seguito della condanna per i superamenti dei valori limite delle concentrazioni di PM10 nell’aria.

A tal fine, oltre al costante dialogo con le Regioni, è emersa la necessità di un coordinamento con i ministeri maggiormente interessati dal tema, in particolare quello delle Infrastrutture e Trasporti, quello dell’Agricoltura, Imprese e Made in Italy e quello dell’Economia e Finanze.

Il MASE ha assicurato una concreta attenzione alla problematica, in considerazione della sua importanza.

Le Regioni del Bacino Padano hanno, infine formalmente ribadito la richiesta di attivazione dell’art. 9 comma 9 della legge 155/2010 che prevede l’adozione di misure nazionali laddove tutte le possibili misure individuabili dalle Regioni nei propri Piani di qualità dell'aria non siano sufficienti a intervenire su sorgenti di emissione sulle quali le Regioni non hanno competenza amministrativa e legislativa.