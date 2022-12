"La questione morale è un tema vero che riguarda noi ma anche la destra. Ed è un tema che non può essere sottovalutato. Bisogna aumentare la trasparenza all'interno del parlamento europeo e istituire, come già avviene per i commissari, un registro per i parlamentari dell'Unione europea dove poter rendere conto degli incontri con i portatori di interesse". A dirlo è la candidata alla segreteria nazionale del Partito democratico, Elly Schlein, parlando del Qatargate questo pomeriggio a Pisa a margine della sua tournée toscana.

