“Qatargate? Per la sinistra in Europa non esiste e va censurato. In un primo momento hanno provato a minimizzare il più grande scandalo di corruzione che ha investito le istituzioni europee, ora provano direttamente a ‘cancellarlo’. Recentemente in commissione Libe, invece di concentrare le istituzioni europee sulla trasparenza e sulle responsabilità delle Ong finanziate dal bilancio europee, hanno prodotto un parere pieno di inviti a istituzioni Ue e Stati membri a proteggere le Ong. Eppure il Qatargate ha svelato centinaia di attività di influenza sulle attività parlamentari e persino i tentativi di indirizzare i premi Sakharov sui diritti umani. Purtroppo i finanziamenti opachi dell’Europa continuano. Abbiamo visto finanziamenti a ong pro immigrazione clandestina e fondi all'Università Islamica di Gaza, roccaforte di Hamas e luogo usato anche per studiare come lanciare razzi su Israele. Negli ultimi 15 anni sono stati inoltre dati milioni di euro all’associazione Islamic Relief che ha legami personali significativi con i Fratelli Musulmani in tutto il mondo e che trasferito milioni di dollari ad Hamas consolidando il suo potere. Quanti soldi europei hanno aiutato il terrorismo? L’Europa ha finanziato anche Femyso, il Forum europeo delle organizzazioni musulmane di giovani e studenti che ha legami con Milli Gorus, il movimento islamico turco sotto inchiesta in Germania, e realizza campagne su quanto sia bello portare il velo. Sotto la copertura dell’antirazzismo o dell’islamofobia, organizzazioni islamiste entrano negli ambienti delle istituzioni europee e ottengono fondi a pioggia con controlli scarsi o inesistenti. La verità è che la sinistra non vuole assolutamente mettere un argine al sistema di finanziamento delle Ong. E questa è una vergogna”.

Così Silvia Sardone, europarlamentare della Lega, nel suo intervento durante la sessione plenaria del Parlamento europeo.