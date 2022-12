Dinanzi al Qatargate il presidente del M5S, Giuseppe Conte, lancia in un'intervista a 'Repubblica' un appello a tutti i leader di partito: "lavoriamo subito per approvare una legge sul conflitto di interessi e per regolamentare le lobby. Non possiamo permettere che i nostri parlamentari possano prendere soldi da Stati stranieri". I partiti coinvolti, continua l'ex premier, devono fare chiarezza e aggiunge: " Non basta sospendere in fretta e furia un singolo europarlamentare. L’affarismo va affrontato alla radice".