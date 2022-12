Sul Qatargate bisogna “cercare la verità. Abbiamo bisogno di istituzioni europee che abbiano credibilità, bisogna isolare le mele marce e distinguerle dal resto. Non ci possono essere connivenze e chi le avesse avute è chiamato alle sue responsabilità”. Lo ha detto Alessandro Cattaneo, presidente dei deputati di Forza Italia, al Tg4. “È uno scandalo che in questa fase coinvolge tutti gli esponenti della sinistra europea e italiana; a parti invertite, loro avrebbero fatto la morale, guardandoci dall’alto verso il basso, dicendo che noi siamo quelli brutti, sporchi e cattivi. Noi non gli daremo questa soddisfazione, saremo garantisti, perfino con loro, perfino in questa situazione, ma certo devono rispondere di questi episodi di estrema gravità”, ha proseguito. “Non voglio che accada una cosa, che adesso si facciano delle generalizzazioni che poi scopriremo essere dannose per tutti - ha precisato -. Ora c’è l’idea che tutta la Commissione sia oggetto di corruttele, che i lobbisti lavorino tutti solo per interessi di parte e interessi pelosi. Io non credo questo, credo che le persone oneste nelle istituzioni europee siano la stragrande maggioranza - Forza Italia ha personalità di grande valore -, così come credo che i lobbisti facciano un lavoro utile anche a noi legislatori. L’importante è che ci sia trasparenza, non generalizziamo o facciamo dei passi indietro e colpiamo in maniera molto forte, e senza fare sconti, chi ha sbagliato. E Panzeri e famiglia hanno sbagliato”, ha concluso.