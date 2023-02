“I processi si fanno in tribunale. Noi della Lega siamo garantisti per natura e gli avversari politici li misuriamo sul campo, non con accuse e facendo la morale. Il dato di oggi, però è uno: Cozzolino e Tarabella sono stati arrestati nell’ambito dell’inchiesta Qatargate”.

Così in una nota l’eurodeputato leghista Paolo Borchia, segretario provinciale della Lega veronese.

“Dopo mesi di fango - da parte di quella stessa sinistra vicina ai due eurodeputati finiti in manette - per presunti fondi esteri ricevuti, la Lega continua la propria strada a testa alta. Pd e socialisti possono fare lo stesso?”.