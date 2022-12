“A dispetto delle cronache delle ultime settimane che dipingono una sinistra europea travolta dagli scandali e dalle accuse di corruzione, riciclaggio e associazione a delinquere, l’eurodeputato del Pd Majorino continua a distinguersi per la sua ossessione per la Lega e Matteo Salvini. Per mesi ha strumentalizzato per puri calcoli elettorali la commissione sulle Ingerenze e interferenze straniere al solo fine di attaccare la Lega e i partiti di destra in Europa, con illazioni superate dai fatti e dalla storia, senza mai avere uno straccio di prova: e oggi ha il coraggio di chiedere perché non abbiamo sostenuto il suo documento, che puntava il dito più contro le destre Ue che contro il Qatar, peraltro menzionato solo di sfuggita nel report? Mentre lui vedeva russi e rubli ovunque, a Bruxelles c’era chi nascondeva i sacchi di banconote. Anziché pensare a Salvini, forse farebbe meglio a guardare in casa propria: da lui, dal Partito Democratico e dai socialisti europei non accettiamo nessuna lezione”.

Così dalla Lega al Parlamento Europeo.