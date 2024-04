"In Puglia si sono dovute attendere le inchieste giudiziarie per cominciare a discutere politicamente cose di cui tutti sapevano: un sistema onnivoro in cui destra e sinistra, maggioranza e opposizione, non esistono più. Come ho detto (inascoltato) durante la campagna elettorale del 2020, Emiliano ha gestito senza alcuna opposizione la regione inglobando tutti e facendo personalmente negli anni pure l’assessore alla sanità e all’agricoltura. Tutti quelli che oggi si lamentano di Emiliano o hanno fatto campagna elettorale per lui o hanno fatto - come i 5S - alleanze con lui un minuto dopo le elezioni".

Lo afferma Ivan Scalfarotto, esponente di Italia Viva, al Senato.