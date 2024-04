"La Puglia è in crisi. Ma voglio essere chiaro: la Puglia volterà pagina solo se manderà a casa Michele Emiliano. Emiliano è il responsabile politico del disastro che stiamo vedendo". Lo scrive nella sua e-news il senatore di Italia Viva, Matteo Renzi.

"Il PD è un partito cui va il nostro rispetto e anche il mio personale affetto, per tante ragioni. Ma vederlo così schiacciato su Conte, vederlo così subalterno al Movimento Cinque Stelle fa male al cuore. Mai come in questo momento è impressionante il livello di sudditanza psicologica che il PD mostra nei confronti dei grillini. Non solo sui temi del giustizialismo o dell’economia", aggiunge.