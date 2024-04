In un'intervista al 'Corriere della Sera', il senatore di Italia Viva ha risposto così al quesito su chi ha ragione tra Schlein e Conte in merito alla vicenda di Bari: "Non so chi ha ragione ma so chi ha torto: si chiama Michele Emiliano. Ha distrutto l'amministrazione regionale e ha inquinato la politica con metodi inaccettabili". "È un giudizio politico: l'ho visto su Xylella, Tap, Ilva, trivelle e dunque conosco bene lo stile del governatore. La dico chiara: finché Emiliano non andrà a casa non ci sarà futuro per la Puglia", ha aggiunto.