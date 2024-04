"Lo scandalo pugliese non è semplicemente uno scandalo giudiziario: è innanzitutto uno scandalo politico. La responsabilità politica di questa vergogna ha un nome e un cognome: Michele Emiliano. Chi come noi lo ha sempre contrastato sul Tap, sulla Xylella, sulle trivelle, Ilva, sulla Buona Scuola, alle primarie, in Regione Puglia oggi può guardare negli occhi i cittadini e dire: Emiliano è il vero responsabile di questo sfacelo".

Lo scrive su X il senatore di Italia Viva, Matteo Renzi.