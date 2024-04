"In risposta alle dichiarazioni del presidente della Regione Puglia, Emiliano, desidero ricordare a lui e al centrosinistra, il costante impegno di Forza Italia verso il garantismo e la presunzione di innocenza, principi fondamentali dello stato di diritto. Tuttavia, alla luce anche di questa nuova vicenda, ritengo che la richiesta di chiarimenti e approfondimenti da parte del centrodestra, in merito a quanto sta avvenendo in Puglia, sia del tutto legittima.

Noi non abbiamo bisogno di lezioni di garantismo dalla sinistra, che spesso utilizza le indagini come pretesto per fini politici, ad esempio presentando mozioni di sfiducia senza attendere le conclusioni delle stesse. Forza Italia non è garantista a corrente alternata e intende rispettare la presunzione di innocenza di tutti gli indagati." Così in una nota il deputato di Forza Italia e vicepresidente della commissione Giustizia Pietro Pittalis