“In attesa che gli inquirenti facciano luce, la massima solidarietà al presidente di Confindustria Puglia Sergio Fontana, per quanto accaduto la scorsa notte alla sede della sua impresa Farmalabor a Canosa di Puglia. Se dovesse essere confermata la matrice intimidatoria, sarebbe un fatto particolarmente grave, anche in virtù del ruolo istituzionale ricoperto da Fontana. Occorre fare chiarezza e sempre la massima vigilanza”.

Così in una nota il deputato dem, Alberto Losacco.