Quanto successo in Puglia è gravissimo e sono "tempeste giudiziarie gravissime che ci mettono in condizione di lasciare le poltrone e prendiamo le distanze con un determinato apparato che non ha lavorato correttamente". Così a '24 Mattino', su Radio 24, il vicepresidente del Movimento 5 Stelle Michele Gubitosa, che precisa in merito ai rapporti con il Pd: "Questo non significa che con il Pd rompiamo in tutta Italia, noi contestualizziamo le cose e speriamo che i dem ne approfittini per fare pulizie al proprio interno".