"La trasparenza della politica deve essere una priorità per tutti. Ma la sinistra, in particolare, deve prendere atto del tracollo del sistema di potere del Pd in Puglia. Emiliano e Decaro devono uscire di scena, tra i tanti fatti negativi quello del Pd pugliese è certamente il più grave". E' quanto dichiara ai microfoni del Gr Radio Rai il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.