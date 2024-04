“Ruoli inventati per poltrone ben retribuite: l’ultima puntata dell’amministrazione regionale in Puglia targata Pd riguarda i dirigenti locali del partito che, per rimediare alla sconfitta nelle elezioni regionali, trovano il modo per procacciare al segretario regionale una retribuzione da 90mila euro all’anno. Invece di continuare a screditare il lavoro del governo Meloni, il segretario del Pd Schlein dovrebbe chiedere ulteriori delucidazioni al presidente della Regione Emiliano in merito all’invenzione di un ruolo finora mai previsto in Puglia. Occorre capire se si poteva fare a meno di questa figura, facendo assolvere compiti e ruoli a uffici e agenzie già esistenti, invece di provvedere all’ennesimo spreco di risorse pubbliche di cui la politica e i cittadini davvero non sentono il bisogno.

E’ questo il rinnovamento tanto chiesto dal segretario Schlein nella Regione Puglia simbolo dell’amministrazione Pd?”. Lo afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.