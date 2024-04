"Il trasformismo è un malcostume che va espulso dalla politica. Vedere in giunta in Puglia esponenti di destra è incomprensibile come lo è un certo finto civismo alimentato solo dagli interessi e non dai valori. Emiliano deve porre fine a questa pratica azzerando la giunta". Così sui social il deputato di Avs e portavoce dei Verdi, Angelo Bonelli.