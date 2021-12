"61.666 candidature in 6 giorni agli avvisi per il reclutamento di 1.000 esperti per il Pnrr. Una risposta record, che testimonia il cambio di passo sia nelle procedure di selezione, velocizzate e facilitate grazie al portale inPA, sia, soprattutto, nell’attrattività della Pa".

E' il commento del Ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta.

"Il successo dell'operazione 1.000 esperti, i cui compensi saranno fino a 100mila euro, è il segno tangibile che la riforma della Pubblica amministrazione incontra il gradimento dei cittadini: le nuove opportunità di lavoro sono correttamente percepite come un’occasione di crescita personale e professionale, funzionale al rilancio e alla ricostruzione del Paese - prosegue Brunetta. Con i nuovi ingressi, le nuove competenze, la formazione, la semplificazione e gli interventi per rafforzare la capacità amministrativa e assunzionale degli enti locali, dotiamo le nostre amministrazioni di tutti gli strumenti per attuare il Pnrr, grande catalizzatore del cambiamento" conclude.