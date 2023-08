“A seguito della caduta di alcuni calcinacci sulla ss1 ho predisposto un'interrogazione parlamentare, affinché si prenda atto di quanto accaduto e si attivino le dovute verifiche sullo stato conservativo di ponti e cavalcavia della variante Aurelia, nei tratti che interessano il nostro territorio”. Lo dichiara l’Onorevole e coordinatore provinciale Livorno di Forza Italia Chiara Tenerini, che sottolinea: “A 5 anni dalla tragedia del Ponte Morandi, dove persero la vita 43 persone, non possiamo più tollerare incurie e mancanza di manutenzioni programmate. Viviamo già, come territorio, una carenza infrastrutturale che denunciamo da anni, è fondamentale la ricognizione e la manutenzione di questo tratto di strada per evitare situazioni di disagio e di potenziale pericolo”.

Continua nelle dichiarazioni il coordinatore comunale di Rosignano di Forza Italia Giacomo Conforti, che aggiunge: “Il Comune non deve sottovalutare la situazione delle infrastrutture comunali. A novembre 2021, avevo segnalato al Comune, la situazione di degrado di ponti e sottopassi, presenti nel nostro territorio". Nella stessa nota evidenziava: “Ai fini di garantire la sicurezza, riteniamo opportuno che siano messi in atto monitoraggi quantitativi e qualitativi. L'attuale stato di ponti e sottopassi, può essere causa di distaccamento di porzioni di cemento, ammalorati. I forti segni di deterioramento, portano alla corrosione ed ossidazione delle armature metalliche, che pur mantenendo la loro continuità, aumentano il rischio di fenomeni di instabilità, riducendo così il proprio ruolo di confinamento del calcestruzzo". Il coordinatore azzurro del Comune sottolineava: “Si rende pertanto necessario, avviare un censimento di ponti e sottopassi, nell’ottica di verificarne lo stato di conservazione e pianificare gli interventi necessari per la messa in sicurezza".

Onorevole Chiara Tenerini

Coordinatore provinciale Forza Italia Livorno

Giacomo Conforti

Coordinatore comunale Forza Italia Rosignano