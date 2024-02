"Noi siamo a favore del ritorno all'elezione diretta delle Province. Crediamo fortemente che sia un ente che può dare risposte ai cittadini". Lo ha detto all'agenzia Italpress il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon (Lega), oggi in visita in Sicilia. "A livello nazionale ci stiamo lavorando. È decaduta questa legge in Sicilia, ma siamo pronti ad affrontarla nel miglior modo possibile per dare delle risposte. So che Schifani ha in mente di tornare per il momento alla legge Delrio, ma la volontà politica del governo, lo ricordo, è quella di andare a votare per le Province il prima possibile".